13 Haziran 2020, Cumartesi
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Japonya’daki intihar ormanında gezintiye çıkan Türkler şoka girdi

Korku filmine konu olmuş hikayesiyle 'nın ormanı olarak bilinen Aokigahara'da gezintiye çıkan Türk vatandaşları, ağaca asılmış bir cansız bedenle karşılaştı. Cesedin 20 günlük erkek bir cesede ait olduğu ifade edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.06.2020 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020
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FİLMLERE KONU OLMUŞTU! TÜRK GEZGİNLERE ŞOK

'da 'nın kuzeybatısında yer alan ve ormanı olarak bilinen 'nı ziyaret eden Türk vatandaşları, bir kişinin ağaca asılmış bedeniyle karşılaştı.

'İNTİHAR ORMANI'

Bahsi geçen cesedin bir erkeğe ait olduğu ve 20 gündür ormanda bulunduğu ifade edildi. Türk vatandaşlarının ihbarını değerlendiren Japon güvenlik güçleri, cesedi ağaçtan alındığı ifade edildi. Japonya'da her yıl yüzlerce kişi intihar etmek için 'İntihar Ormanı' olarak bilinen Aokigahara'ya gidiyor.

HER YIL YÜZLERCE KİŞİ İNTİHAR EDİYOR

Ormanlar insanların rahatlatıcı aktiviteler, temiz hava almak için tercih ettiği yerler olsa da, Japonya'da Fuji Dağı'nın eteğindeki Aokigahara Ormanı, intihar amaçlı kullanılıyor. Her yıl burada yüzlerce kişinin intihar etmesinden dolayı adına 'intihar ormanı' deniliyor. Kyochi Watanabe isimli müzisyen de ormanda 'un Imagine (Hayal et) şarkısını çalarak insanları intihardan vazgeçirmeyi umduğunu söylüyor.

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