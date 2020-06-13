Çin’de “yemek” için tutulan 700 kedi kurtarıldı
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin'de kedi ve köpek eti satışını yasaklanmasının ardından, yapılan denetim sonucu 700 kedinin tüketilmek üzere canlı olarak kafesler içinde yakalandığı bildirildi.
Koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin'in Shanxi eyaletinde yer alan Linfen şehrinde, yaklaşık 700 kedinin restoranlara tüketilmek üzere satılacağı anda yakanlandığı öğrenildi. Olayın görgü tanığı, kedilerin restoranların talepleri üzerine "yemek olarak servis edilmeye hazır" halde tutulduğunu belirtti.
"YASAK SONRASI KAÇAK SATIŞ ARTTI"
Görgü tanığı, salgının ardından Çin hükümeti tarafından alınan kedi ve köpek eti tüketiminin yasaklanması kararı sonrası kaçak satışların arttığını ifade etti. Denetimler sırasında yakalanan 700 kedinin sokağa sarıverildiği belirtildi. Salgının başladığı Çin'in, Şenzen şehrinde kenti 1 Mayıs'tan itibaren kedi ve köpek eti satışını yasaklandığı ilk kent olmuştu.
HASTALIKLARIN ÇOĞU HAYVANDAN İNSANA GEÇİYOR
Sorunun temel noktasının insan ve hayvan teması olduğunun altını çizen bilim insanına göre ise insanlara bulaşan bakterilerin virüs ve parazitli hastalıkların üçte ikisinden fazlası hayvanlardan geliyor. Pandemik hastalıklar ile mücadele eden Global Virome Projesi'ne göre vahşi yaşamda hala 1,7 milyondan fazla keşfedilmemiş virüs var. Bunların neredeyse yarısı ise insanlar için zararlı olabileceği tahmin ediliyor. Çin Mühendislik Akademisi'nin yayınladığı bir rapora göre vahşi hayvan yetiştirilmesi ve tüketilmesi endüstrisinin yıllık 57 milyar dolar civarında kazancı olduğu tahmin edildiğine dikkat çekilmişti.
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