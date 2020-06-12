12 Haziran 2020, Cuma
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Sayıştaya üye seçimi kararı Resmi Gazete'de

'da boş bulunan 5 üyelik için , , , ve üyeliğine seçilmişti. Yapılan seçime ilişkin karar 'de yayımlandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.06.2020
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SAYIŞTAYA ÜYE SEÇİMİ KARARI RESMİ GAZETE'DE

'da boş bulunan 5 üyelik için Genel Kurulu'nda yapılan seçime ilişkin karar 'de yayımlandı.

TBMM Genel Kurul'unda 9 Haziran'da yapılan gizli oylamada , , , ve üyeliğine seçilmişti.

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