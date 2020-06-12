Muğla'da dehşete düşüren görüntüler! ‘Polise kalkan eller’ tutuklandı!
Sabah'tan Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre, Muğla’da polis noktasındaki dur ihtarına uymayıp bir de üstüne polisleri darp eden şüpheliler adli kontrolle serbest kalmıştı. Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine polise kalkan ellere yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheliler yakalanırken çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Muğla-Ortaca Karayolu Döğüşbelen Mahallesi'ndeki uygulama noktasında bir aracı durdurmak isteyen trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü kaçmıştı. Kaçan aracı takip eden ekipler 10 kilometrelik bir kovalamaca sonrası sürücüyü durdurmuştu.
Bu sırada araçta bulunan şahıslar inerek trafik ekiplerine saldırmıştı. Bir polis memurunu yere yatıran şahıslar, polisi darp etmişti. Bu sırada diğer polis memuru havaya ateş ederek arbedeyi durdurmaya çalışmıştı. Yaklaşık 15 kişilik bir grubun saldırısına uğrayan polisler olaya karıştığı ileri sürülen şahıslardan şikâyetçi olmuştu. Olayların yatışmasının ardından 4 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi için de arama çalışması başlatılmıştı.
Yürütülen soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Mahmut Ş. ve Umutcan Ş. sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrolle serbest kalmıştı.
Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığı serbest kalan şüphelilerin 'tutuklama talebinin reddi kararına' itiraz etti. Başsavcılığın itirazını değerlendiren Muğla 1. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler hakkında 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan yakalama kararı çıkarttı.
TUTUKLAMA EMRİ ÇIKARILDI
Kararda, "Dosya kapsamına göre yapılan incelemede, şüphelilerin üzerlerine atılı suçları işledikleri, olay esnasında şüpheli Mahmut'un görevli polis memurlarından kaçtığı ve darp/mukavemet hareket eylemlerinin bu süreçte yaşandığı dikkate alındığında kaçma şüphesini gösteren somut olgunun da var olduğu, bu haliyle adli kontrol tedbirinin değil tutuklama tedbirinin somut olaya uygun ve orantılı olacağı değerlendirildi" denildi.
"Şüpheliler hakkında Köyceğiz Sulh Ceza Hakimliği'nin vermiş olduğu tutuklama talebinin reddi ile adli kontrol kararı hakimliğimizce hukuka uygun bulunmamış olup adli kontrol tedbiri ile beklenen faydanın sağlanabileceği ve ölçülü olacağı belirtilse de soruşturmanın halen devam ediyor olması, görev başındaki polis memurlarının darp edilip yerlerde tekmelendiği görüntülerinin kamu vicdanını yaralayıp halk üzerinde infial uyandırabileceği de dikkate alındığında, şüpheliler hakkında tutuklama amaçlı yakalama emri düzenlenmesine yönelik itirazın kabulü ile şüpheliler hakkında yakalama emri düzenlenmesine karar verildi" denildi.
TUTUKLANDILAR
Şüpheliler yakalama emri ardından adreslerinden gözaltına alınarak çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Hayrettin Şaşmaz/SABAH
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