Malatya'da, 2 mahalledeki karantina sona erdi

Hekimhan'a bağlı Sürür ile Kömüşhan mahalleri, koronavirüs vakası görülmesi üzerine 28 Mayıs günü, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Bu süreçte giriş ve çıkışların yasak olduğu 2 mahalledeki karantina uygulaması bugün sona erdi.

KARANTİNA BİTTİ

Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Sürür ile Kömüşhan mahallerinde yeni vakaya rastlanılmaması üzerine bugün itibarıyla karantinanın sonlandırıldığı belirtildi.