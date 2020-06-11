Malatya'da, 2 mahalledeki karantina sona erdi
Hekimhan ilçesindeki 2 mahallede, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 14 günlük karantina sona erdi. Bu süreç boyunca 2 mahalleye giriş çıkışlar kapatılmıştı.
Hekimhan'a bağlı Sürür ile Kömüşhan mahalleri, koronavirüs vakası görülmesi üzerine 28 Mayıs günü, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Bu süreçte giriş ve çıkışların yasak olduğu 2 mahalledeki karantina uygulaması bugün sona erdi.
KARANTİNA BİTTİ
Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Sürür ile Kömüşhan mahallerinde yeni vakaya rastlanılmaması üzerine bugün itibarıyla karantinanın sonlandırıldığı belirtildi.
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