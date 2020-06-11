11 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Malatya'da, 2 mahalledeki karantina sona erdi

Malatya'da, 2 mahalledeki karantina sona erdi

ilçesindeki 2 mahallede, tedbirleri kapsamında uygulanan 14 günlük sona erdi. Bu süreç boyunca 2 mahalleye giriş çıkışlar kapatılmıştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.06.2020 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020
ABONE OL
2 MAHALLE İÇİN KARAR VERİLDİ!

'a bağlı Sürür ile Kömüşhan mahalleri, vakası görülmesi üzerine 28 Mayıs günü, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Bu süreçte giriş ve çıkışların yasak olduğu 2 mahalledeki uygulaması bugün sona erdi.

KARANTİNA BİTTİ

Valiliği'nden yapılan açıklamada, Sürür ile Kömüşhan mahallerinde yeni vakaya rastlanılmaması üzerine bugün itibarıyla karantinanın sonlandırıldığı belirtildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA