İkinci el otoda "sahte ilanlara ve hesap numarası isteyenlere" dikkat
İkinci el oto piyasasının tekrar canlanmasıyla sahte ilanlarla vatandaşı tuzağa düşüren kapora dolandırıcıları ve araç fiyatlarını yükselten fırsatçılar tekrar ortaya çıktı. Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal, "Hesap numarası üzerinden vatandaşın kimlik bilgilerine ulaşılarak yedek SIM kart üzerinden e-devlet şifresi alınarak banka hesabı boşaltılıyor." ifadelerini kullandı
Son dönemde faizlerin düşmesi ve yaz aylarının gelmesiyle ikinci el araç satın alımında canlılık yaşanmaya başladı. Ancak fırsatçılar ve kapora dolandırıcıları da yeniden gündeme geldi.
İnternet siteleri ve cep telefonu uygulamaları üzerinden yapılan, özellikle ikinci el araç alım satım sürecinde yaygın olarak görülen ve sektörde "kapora tokatçılığı" olarak tabir edilen yöntemle vatandaşlar mağdur ediliyor.
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