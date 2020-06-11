İkinci el otoda "sahte ilanlara ve hesap numarası isteyenlere" dikkat

Son dönemde faizlerin düşmesi ve yaz aylarının gelmesiyle ikinci el araç satın alımında canlılık yaşanmaya başladı. Ancak fırsatçılar ve kapora dolandırıcıları da yeniden gündeme geldi.

İnternet siteleri ve cep telefonu uygulamaları üzerinden yapılan, özellikle ikinci el araç alım satım sürecinde yaygın olarak görülen ve sektörde "kapora tokatçılığı" olarak tabir edilen yöntemle vatandaşlar mağdur ediliyor.