11 Haziran 2020, Perşembe
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İkinci el otoda "sahte ilanlara ve hesap numarası isteyenlere" dikkat

piyasasının tekrar canlanmasıyla sahte ilanlarla vatandaşı tuzağa düşüren kapora dolandırıcıları ve araç fiyatlarını yükselten fırsatçılar tekrar ortaya çıktı. Genel Başkanı , "Hesap numarası üzerinden vatandaşın kimlik bilgilerine ulaşılarak yedek SIM kart üzerinden e-devlet şifresi alınarak hesabı boşaltılıyor." ifadelerini kullandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.06.2020 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020
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Son dönemde faizlerin düşmesi ve yaz aylarının gelmesiyle araç satın alımında canlılık yaşanmaya başladı. Ancak fırsatçılar ve kapora dolandırıcıları da yeniden gündeme geldi.

siteleri ve cep telefonu uygulamaları üzerinden yapılan, özellikle ikinci el araç alım satım sürecinde yaygın olarak görülen ve sektörde "kapora tokatçılığı" olarak tabir edilen yöntemle vatandaşlar mağdur ediliyor.

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