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Bursa'da jandarma uygulamasında 42 sürücüye 20 bin lira ceza

’da, ekipleri, 423 personel ile ' ve Güven' uygulaması yaptı. Uygulamada 42 sürücüye toplam 20 bin 716 lira cezai işlem uygulanırken 16 araç ise trafikten men edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.06.2020 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020
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42 SÜRÜCÜYE 20 BİN LİRA CEZA!

ekipleri tarafından düzenlenen ' ve Güven' uygulaması kapsamında 761 iş yeri, 7 bin 140 kişi ve 3 bin 183 aracı denetledi.

42 SÜRÜCÜYE 20 BİN LİRA CEZA

Çalışmalar kapsamında bazı suçlardan aranan 28 şüpheli hakkında işlem başlatılırken bir zanlı gözaltına alındı. Uygulamada, durumundan şüphelendikleri araçları durduran ekipler, 42 sürücüye 20 bin 716 lira idari para cezası keserken 16 araç trafikten men edildi. Üzerlerinde arama kararı bulunan 2 araç ise otoparka çekildi.

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