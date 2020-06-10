Adıyaman'da çöp kamyonunun çarptığı küçük çocuk hayatını kaybetti
Kahta ilçesinde öğle saatlerinde Menderes Mahallesi'nde çöp toplama aracının altında kalan 4 yaşındaki Yusuf Durmuş yaşamını yitirdi. Durmuş'un cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu, sürücü V.O., ise gözaltına alındı.
Kahta Belediyesi'ne ait V.O. yönetimindeti 02 KS 973 plakalı kamyon, sokaktaki Yusuf Durmuş'a çarptı. Durmuş, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
OTOPSİ YAPILACAK
Acil serviste tedavi altına alınan Durmuş, doktorlar tarafından yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durmuş'un cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu, sürücü V.O., ise gözaltına alındı.
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