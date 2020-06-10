10 Haziran 2020, Çarşamba
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Adıyaman'da çöp kamyonunun çarptığı küçük çocuk hayatını kaybetti

Kahta ilçesinde öğle saatlerinde Menderes Mahallesi'nde çöp toplama aracının altında kalan 4 yaşındaki yaşamını yitirdi. Durmuş'un cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu, sürücü V.O., ise gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.06.2020 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020
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HENÜZ 4 YAŞINDA! YÜREK DAYANMAZ

Kahta Belediyesi'ne ait V.O. yönetimindeti 02 KS 973 plakalı kamyon, sokaktaki 'a çarptı. Durmuş, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

OTOPSİ YAPILACAK

Acil serviste tedavi altına alınan Durmuş, doktorlar tarafından yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durmuş'un cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu, sürücü V.O., ise gözaltına alındı.

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