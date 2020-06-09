09 Haziran 2020, Salı
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İzmir'de dereden foseptik atıkları aktığı iddiası

’da dereden foseptik atıkları aktığını iddia eden mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Şikayetini dile getiren mahalle sakinlerinden Serap Çivi, "Diktiğim meyve sebzelerimi kedi büyüklüğünde fareler yiyor. 3 yaşında bir çocuğum var. Korona virüsten dolayı evde kalmamız gerekiyor ama yaşadığımız yer mikrop yuvası oldu." dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.06.2020
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DEREDEN FOSEPTİK ATIKLARI AKTIĞI İDDİASI

'nın ören beldesi 75. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan dereden aktığı iddia edilen foseptik atıkları vatandaşı çileden çıkardı.

"KEDİ BÜYÜKLÜĞÜNDE FARELER"

Şikayetini dile getiren mahalle sakinlerinden Serap Çivi, "Organik tarım yapmak için 6 yıl önce buraya taşındım. Fakat deredeki kokudan dolayı artık dışarıda duramayacak haldeyiz. Diktiğim meyve sebzelerimi kedi büyüklüğünde fareler yiyor. 3 yaşında bir çocuğum var. Korona virüsten dolayı evde kalmamız gerekiyor ama yaşadığımız yer mikrop yuvası oldu. Mikroplarla, farelerle iç içe yaşıyoruz. Kemalpaşa Belediyesine ve mahalle muhtarına konuyu defalarca iletmemize rağmen ilgilenen olmadı" diyerek yetkili kurumlardan yardım istediklerini ifade etti.

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