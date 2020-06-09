İzmir'de dereden foseptik atıkları aktığı iddiası
İzmir Kemalpaşa’da dereden foseptik atıkları aktığını iddia eden mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Şikayetini dile getiren mahalle sakinlerinden Serap Çivi, "Diktiğim meyve sebzelerimi kedi büyüklüğünde fareler yiyor. 3 yaşında bir çocuğum var. Korona virüsten dolayı evde kalmamız gerekiyor ama yaşadığımız yer mikrop yuvası oldu." dedi.
İzmir Kemalpaşa'nın ören beldesi 75. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan dereden aktığı iddia edilen foseptik atıkları vatandaşı çileden çıkardı.
"KEDİ BÜYÜKLÜĞÜNDE FARELER"
Şikayetini dile getiren mahalle sakinlerinden Serap Çivi, "Organik tarım yapmak için 6 yıl önce buraya taşındım. Fakat deredeki kokudan dolayı artık dışarıda duramayacak haldeyiz. Diktiğim meyve sebzelerimi kedi büyüklüğünde fareler yiyor. 3 yaşında bir çocuğum var. Korona virüsten dolayı evde kalmamız gerekiyor ama yaşadığımız yer mikrop yuvası oldu. Mikroplarla, farelerle iç içe yaşıyoruz. Kemalpaşa Belediyesine ve mahalle muhtarına konuyu defalarca iletmemize rağmen ilgilenen olmadı" diyerek yetkili kurumlardan yardım istediklerini ifade etti.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Ankara'da dehşete düşüren görüntüler!
- Nesli tükenmekte! O ilimizde görüntülendi
- Turist rehberlerine ilişkin genelge
- Kadına şiddet! Sevgilisini şikayet edince bıçaklandı
- Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri
- Arazi kavgasında kan aktı! Ölü ve yaralılar var
- Mezarlıkta LGBT'li rezaleti!
- Tekne köprüye takıldı
- Kazdığı çukurda öldü
- Sosyal mesafeye de maske kuralına da kimse uymadı!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Konut kredisi yapılandırma var mı? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 0,64-0,74 kredi yapılandırma olacak mı?
- Son dakika: LGS ve YKS ertelenecek mi? 2020 LGS ve YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
- Son dakika: İşten çıkarma yasağı uzayacak mı? Kısa çalışma ve ücretsiz izin nakdi ücret desteği devam edecek mi?
- Son dakika: Sinema salonları ne zaman açılacak? Eğlence mekanları, internet kafeler ne zaman açılıyor?
- SON DAKİKA! Yurt dışı uçuşlar hangi ülkelere açılacak? 2020 THY dış hatlar uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, Ankara, İzmir...
- 9 Haziran koronavirüs tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte korona son durum...
- 9 Haziran evde bakım maaşı yattı mı? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayımlandı mı?
- HES kodu alma işlemleri: HES kodu nasıl alınır? SMS ve e-devlet giriş ile HES kodu nasıl alınır?
- Bugün belli olacak! 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Yasak kalktı mı?
- Gözler kritik toplantıda! Düğün salonları ne zaman açılıyor? 2020 düğünler ne zaman başlayacak? Düğün sezonu...
- Son dakika: KPSS 2020/7 atama sonuçları sorgulama! Tarım ve Orman Bakanlığı tercih sonuçları nasıl öğrenilir?