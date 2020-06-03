03 Haziran 2020, Çarşamba
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Sarıkamış merkezine inen boz ayı ve yavruları yiyecek aradı

Yavrularıyla birlikte çöplüğe inen boz , cadde ve sokakları dolaştı. Apartman önlerine kadar gelen , yavrularını korumak için havlayan köpeklerin önünde durdu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
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BOZ AYI ŞEHİR MERKEZİNE İNDİ

'ın ilçesinde, kış uykusundan uyanan boz ayılar, yiyecek için Sarıkamış çöplüğüne inmeye başladı. Çöplükte yiyecek bulamayan boz , 2 yavrusuyla ilçe merkezine geldi.

VATANDAŞLAR GÖRÜNTÜLEDİ

Gece geç saatlerde sokakları gezen ayı ve yavruları, çöp bidonlarını devirerek, yiyecek aradı. Ayı ve yavrularının ilçe gezisi, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde, ve yavrularının yiyecek aramaları ve sokakları dolaşmaları yer aldı.

ORMANLIK ALANA DOĞRU GİTTİ

önlerine kadar gelen ayıların rahatlığını ise köpeklerin havlaması bozdu. Köpeklerin önüne geçerek, 2 yavrusunu koruyan boz ayı, bir süre sonra ormanlık alana doğru gitti.

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