Sarıkamış merkezine inen boz ayı ve yavruları yiyecek aradı
Yavrularıyla birlikte çöplüğe inen boz ayı, cadde ve sokakları dolaştı. Apartman önlerine kadar gelen boz ayı, yavrularını korumak için havlayan köpeklerin önünde durdu.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kış uykusundan uyanan boz ayılar, yiyecek için Sarıkamış çöplüğüne inmeye başladı. Çöplükte yiyecek bulamayan boz ayı, 2 yavrusuyla ilçe merkezine geldi.
VATANDAŞLAR GÖRÜNTÜLEDİ
Gece geç saatlerde sokakları gezen ayı ve yavruları, çöp bidonlarını devirerek, yiyecek aradı. Ayı ve yavrularının ilçe gezisi, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde, boz ayı ve yavrularının yiyecek aramaları ve sokakları dolaşmaları yer aldı.
ORMANLIK ALANA DOĞRU GİTTİ
Apartmanların önlerine kadar gelen ayıların rahatlığını ise köpeklerin havlaması bozdu. Köpeklerin önüne geçerek, 2 yavrusunu koruyan boz ayı, bir süre sonra ormanlık alana doğru gitti.
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