Mahalleye ziyarete giden kadın ve görüştüğü 11 kişide virüs tespit edildi
Konya'dan Seydişehir ilçesine ziyarete giden kadın ve görüştüğü 11 kişide koronavirüs çıktı. 100 haneli mahalle karantinaya alındı. Vatandaşlara evde kalmaları konusunda uyarılar yapıldı.
Konya kent merkezinde oturan bir kişi, Ramazan Bayramı'ndan sonra Seydişehir ilçesi Değirmenci Mahallesi'ndeki bir yakınını ziyaret etti. Görüştüğü kişilerde koronavirüs belirtileri görülmesinin ardından yapılan testler sonucunda kendisi ve mahalledeki 11 kişide koronaviüs olduğu saptandı.
MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI
Testleri pozitif çıkanlarla ilgili gerekli tedavi ve takip çalışmaları başlatılırken, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu da mahallenin karantinaya alınmasına karar verdi. Kurulun kararı doğrultusunda 100 haneli mahalle karantinaya alındı.
"EVDE KAL" UYARISI
Mahallenin giriş ve çıkışlarında polis ekipleri, kontrol noktaları oluşturdu. Seydişehir Belediyesi ekipleri mahalledeki birçok noktayı dezenfekte işlemi gerçekleştirirken, bir yandan da ilçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri mahallede filyasyon çalışmasını sürdürüyor. Seydişehir Kaymakamlığı da mahalledeki vatandaşları evde kalmaları konusunda uyarılarda bulundu.
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