03 Haziran 2020, Çarşamba
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Mahalleye ziyarete giden kadın ve görüştüğü 11 kişide virüs tespit edildi

'dan ilçesine ziyarete giden kadın ve görüştüğü 11 kişide çıktı. 100 haneli karantinaya alındı. Vatandaşlara evde kalmaları konusunda uyarılar yapıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
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ZİYARET PAHALIYA PATLADI

kent merkezinde oturan bir kişi, Ramazan Bayramı'ndan sonra ilçesi Değirmenci Mahallesi'ndeki bir yakınını etti. Görüştüğü kişilerde belirtileri görülmesinin ardından yapılan testler sonucunda kendisi ve mahalledeki 11 kişide koronaviüs olduğu saptandı.

MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

Testleri çıkanlarla ilgili gerekli tedavi ve takip çalışmaları başlatılırken, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu da mahallenin karantinaya alınmasına karar verdi. Kurulun kararı doğrultusunda 100 haneli karantinaya alındı.

"EVDE KAL" UYARISI

Mahallenin giriş ve çıkışlarında polis ekipleri, kontrol noktaları oluşturdu. Seydişehir Belediyesi ekipleri mahalledeki birçok noktayı dezenfekte işlemi gerçekleştirirken, bir yandan da ilçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri mahallede filyasyon çalışmasını sürdürüyor. Seydişehir Kaymakamlığı da mahalledeki vatandaşları evde kalmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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