İstanbul’da intihara teşebbüs eden vatandaşa özel operasyon

İstanbul Emniyeti Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, dün saat 17.00 sıralarında Bağcılar İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 114. Sokak üzerinde meydana gelen "İntihar Teşebbüsü" olayı ile ilgili yapılan çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

POLİSLER HAREKETE GEÇTİ

Edinilen bilgiye göre, bahse konu adreste bir şahsın ikametinin camından sokağa giyim malzemeleri ve çeşitli eşyalar attığı ve kendisine ilinde bulunan bıçak ve balta ile zarar vermeye çalıştığı bilgisi edinilmesi üzerine emniyet hareket geçti.

EKİP OTOSUNA SAKSI ATTI

Ekiplerce olay yerine gidilirke isminin İlyas A. (54) olduğu öğrenilen şahıs, sokakta müdahale için gelen görevli ekip otosunun camına saksı atarak kırdı. Şahsın ailesi ile yapılan görüşmede psikolojik tedavi gördüğü ve kendini odaya kilitlediği öğrenildi.

ŞAHSA ZARAR VERİLMEDEN MUHAFAZA ALTINA ALINDI

Şahıs 6 saat boyunca polis ekipleri tarafından ikna edilmeye çalışıldı. Şahsın ikameti yakma ve intihar etme ihtimaline karşı itfaiye ekipleri çağırılarak branda gerildi. Gerekli güvenlik tedbirlerinin ardından ikna çabalarının fayda vermemesi üzerine olay yerine Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlileri çağrılırken şahsın kendisini kilitlediği odanın kapısı kırılarak şahsa zarar verilmeden muhafaza altına alındı. Konu ile ilgili İlyas A. isimli şahsın hastaneye sevki sağlanırken konu ile ilgili tahkikat devam ediyor. (Sema Alim Dalgıç/Sabah)