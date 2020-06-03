03 Haziran 2020, Çarşamba
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Düzce'de sağanak sonrası dere taştı, köy yollarını su bastı

’de etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle Gündolaması köyündeki dere taştı. Köydeki bahçe ve yollar ise sular altında kaldı. Yapılan çalışmayla suların evlere kadar girmesi önlendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
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DERE TAŞTI, KÖY YOLLARINI SU BASTI

'de gece başlayan ve bu sabah da devam eden şiddetli yağmur, Gündolaması köyünde su baskınlarına neden oldu. Yağmur sularının getirdiği dal ve çöpler nedeniyle dolan dere yatağından taşan sular, köydeki bahçe ve yolları kapladı.

EVLERE GİRMESİ ÖNLENDİ

Köylülerin kendi imkanlarıyla yaptığı çalışmalar sonrası dere yataklarının açılmasıyla sular tahliye edilirken, suların evlere kadar girmesi önlendi.

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