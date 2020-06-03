Düzce'de sağanak sonrası dere taştı, köy yollarını su bastı
Düzce’de etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle Gündolaması köyündeki dere taştı. Köydeki bahçe ve yollar ise sular altında kaldı. Yapılan çalışmayla suların evlere kadar girmesi önlendi.
Düzce'de gece başlayan ve bu sabah da devam eden şiddetli yağmur, Gündolaması köyünde su baskınlarına neden oldu. Yağmur sularının getirdiği dal ve çöpler nedeniyle dolan dere yatağından taşan sular, köydeki bahçe ve yolları kapladı.
EVLERE GİRMESİ ÖNLENDİ
Köylülerin kendi imkanlarıyla yaptığı çalışmalar sonrası dere yataklarının açılmasıyla sular tahliye edilirken, suların evlere kadar girmesi önlendi.
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