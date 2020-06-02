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İstiklal Caddesi'nin simgesi yeniden rayda! Nostajlik tramvay seferlere başladı

Koronavirüsle mücadele kapsamında seferlerine ara verilen nostaljik tramvay normalleşme süreciyle birlikte yaklaşık 2 ay sonra bu sabah ilk seferini 'nde yaptı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.06.2020
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İSTİKLAL CADDESİ'NİN SİMGESİ YENİDEN RAYDA!

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 5 Nisan'da seferlerine ara verilen nostaljik tramvay bugün ilk seferini yapmak için 'na geldi. Sabah saat 07.00 itibarıyla yolcularını alan nostaljik tramvay ilk seferini yaklaşık 2 ay sonra gerçekleştirdi. Nostaljik tramvayın seferlerine başlamasıyla bilinir haline dönmeye başladı.

Tramvaya ait zil seslerinin İstiklal Caddesi'nde yankılandığı duyan vatandaşlar ise telefonlarını sarılarak o anları kaydetti.

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