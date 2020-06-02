Çanakkale’de ilginç olay! Koca fareyi 10 hamlede mideye indirdi

Bu ilginç olay dün akşam gün batımına doğru gerçekleşti. Kordon boyunda yürüyüşe çıkan bir kişi, martının farklı davranışlarını görünce yanına yaklaştı.

MİDEYE İNDİRDİ

Önündeki fareyi önce sıkıştıran martı, daha sonra çevik hareketlerle mideye indirdi.

"GENELLİKLE SİMİT ATTIĞIMIZ MARTILARIN…"

O anları cep telefonunun kamerasıyla fotoğraflayan Atakan Yüksel, " İlk defa böyle bir şeye şahit oldum. Genellikle simit attığımız martıların etçil olduğunu biliyordum ama gözlerimle ilk defa bir fare yediğini gördüm" dedi. Avını sessizce mideye indiren martı, daha sonra sessizce kordondan ayrıldı.



