29 Mayıs 2020, Cuma
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı | 29 Mayıs 2020 hava durumu

günü için 'den son dakika uyarısı geldi. Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Karadeniz kıyı kesimleri hariç yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? 'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 29 Mayıs 2020 Cuma hava durumu tahminleri...

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Giriş Tarihi: 29.05.2020
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O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT! METEOROLOJİ UYARDI...

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, , , Karadeniz ile Erzincan, , ve çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde , , , ile il merkezi ve kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, İç ve batı kesimlerde kuzeybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette, ile 'in iç ve yüksek kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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