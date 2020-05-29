Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü 'gevşeme olmamalı' dedi sevindiren bilgiyi paylaştı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından son açıklanan koronavirüs vakalarıyla ilgili rakamları ve 1 Haziran'da kalkacak olan kısıtlamaları değerlendirdi. Özlü, vatandaşlara bir de müjde verdi.