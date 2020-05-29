Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü 'gevşeme olmamalı' dedi sevindiren bilgiyi paylaştı
Son dakika haberi; Hasta yoğunluğunda yaşanan azalmaya bakıldığı zaman şu anki koronavirüsün salgının başlarında piyasada dolaşan koronavirüsten daha az hasta etme etkisi olduğunu söyleyen Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, "Ama bu bizde gevşemeye yol açmamalı. Elimizden geleni yapmalıyız" dedi ve 1 Haziran sonrası başlayacak olan yeni normal dönemle ilgili konuştu.
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından son açıklanan koronavirüs vakalarıyla ilgili rakamları ve 1 Haziran'da kalkacak olan kısıtlamaları değerlendirdi. Özlü, vatandaşlara bir de müjde verdi.
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