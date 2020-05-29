29 Mayıs 2020, Cuma
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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü 'gevşeme olmamalı' dedi sevindiren bilgiyi paylaştı

Son dakika haberi; Hasta yoğunluğunda yaşanan azalmaya bakıldığı zaman şu anki koronavirüsün salgının başlarında piyasada dolaşan koronavirüsten daha az hasta etme etkisi olduğunu söyleyen , "Ama bu bizde gevşemeye yol açmamalı. Elimizden geleni yapmalıyız" dedi ve 1 Haziran sonrası başlayacak olan yeni normal dönemle ilgili konuştu.

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Giriş Tarihi: 29.05.2020 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020
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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından son açıklanan koronavirüs vakalarıyla ilgili rakamları ve 1 Haziran'da kalkacak olan kısıtlamaları değerlendirdi. Özlü, vatandaşlara bir de müjde verdi.

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