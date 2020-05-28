28 Mayıs 2020, Perşembe
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı | 28 Mayıs 2020 hava durumu

2020 Perşembe günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, , 'nun kuzeybatısı, , , Erzincan ve çevreleri ile 'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 28 Mayıs 2020 Perşembe hava durumu tahminleri...

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Giriş Tarihi: 28.05.2020
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O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT! METEOROLOJİ UYARDI...

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, , 'nun kuzeybatısı, , , Erzincan ve çevreleri ile 'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; , ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Anadolu'nun doğusu ile 'nun batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

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