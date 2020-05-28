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İstanbul Tıp Fakültesi'nde antikor testi yapılmaya başlandı

Laboratuvarı'nda antikor testi yapılmaya başlandı. Bu test sayesinde ‘yalancı negatif’ sonuçların önüne geçilebilecek ve asemptomatik olan yani hastalığı hiçbir belirti olmadan atlatanlar tespit edilecek.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.05.2020 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020
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Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Ağaçfidan, "Antikor testleri bugün itibarıyla Viroloji ve Temel İmmunoloji Bilim Dalı Kovid Laboratuvarında başlamış durumda. Bu testlerin özelliği, hastaların bu virüsle temasa geçip geçmediğini belirlemek için bir göstergedir. Dolayısıyla bu testin pozitif çıkması, kişinin bu hastalıkla bir ilişkisinin olduğu anlamına gelir. başladığından beri testlerini uygulamaya başladık. Bu iki testle kliniği yönlendirmemiz ve laboratuvar açısından son derece önemli" dedi.

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