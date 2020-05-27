27 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Boğazı'ndaki renk değişiminin sebebi belli oldu

İstanbul Boğazı'ndaki renk değişiminin sebebi belli oldu

Çevre Bilimleri Enstitüsü Dr. Öğretim Üyesi Berat Zeki Haznedaroğlu, çöl tozuyla gelen yağmurun taşıdığı demirle çoğalan yosun patlamasının, 'nın renginin turkuaza dönüşmesine yol açtığını söyledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.05.2020
ABONE OL
İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ RENK DEĞİŞİMİNİN SEBEBİ BELLİ OLDU

Boğaz'da 2017 yılında da benzer renk değişiminin yaşandığını belirten Haznedaroğlu, "O dönemde sahra çölünden gelen tozlar yağmurla beraber boğazda ve Karadeniz'de bu tür renk patlamasına neden olmuştu." diye konuştu.

Haznedaroğlu, İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de Emiliania huxleyi (Ehux) isimli yosun türünün bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA