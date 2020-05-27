İstanbul Boğazı'ndaki renk değişiminin sebebi belli oldu
Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Dr. Öğretim Üyesi Berat Zeki Haznedaroğlu, çöl tozuyla gelen yağmurun taşıdığı demirle çoğalan yosun patlamasının, İstanbul Boğazı'nın renginin turkuaza dönüşmesine yol açtığını söyledi.
Boğaz'da 2017 yılında da benzer renk değişiminin yaşandığını belirten Haznedaroğlu, "O dönemde sahra çölünden gelen tozlar yağmurla beraber boğazda ve Karadeniz'de bu tür renk patlamasına neden olmuştu." diye konuştu.
Haznedaroğlu, İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de Emiliania huxleyi (Ehux) isimli yosun türünün bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:
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