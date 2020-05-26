Gaziantep’te traktöre çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Nizip ilçesinde, önünde ilerleyen traktöre çarpan motosikletin sürücüsü Fikret Coşkun yaşamını yitirdi, arkadaşı yaralandı. Yaşamını yitiren Coşkun'un cenazesi otopsi için morga konulurken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaza, gece saatlerinde Nizip'in Nahırtepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine ilerleyen Fikret Coşkun kullandığı 27 JF 753 plakalı motosikletinin kontrolünü kaybedince önünde seyreden Ahmet Yıldırım yönetimindeki 27 ABS 742 plakalı traktöre arkadan çarptı.
YOLA SAVRULDU
Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosikletteki sürücü Fikret Coşkun ile arkadaşı Ercan Matpan yola savruldu. Kaza ihbarıyla gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Fikret Coşkun ile Ercan Matpan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı.
HAYATA VEDA ETTİ
Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Fikret Coşkun, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Coşkun'un cenazesi otopsi için morga konulurken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Yok artık! Genç kadına alçak tuzak
- Kürekli saldırıya uğramıştı! O anları anlattı
- 18 bin kişiye korona karantinası!
- Taksim'de 3 turiste 9 bin 450 lira ceza kesildi
- Uslanmıyorlar! Bekçiye bile saldırdılar
- BİM 27 Mayıs aktüel ürünler kataloğu
- Kapıyı açınca şok oldu!
- ŞOK'ta bu hafta neler var?
- İyi Aile Çocuğu filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı!
- Mesajlar sonu oldu! "Mutfak işi yapmaya geldi..."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İhtiyaç sahiplerine müjde! 1000 TL pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Şartlar neler?
- Son dakika: Normalleşme sürecinde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
- ŞOK 27 Mayıs'ta o ürünler damga vuracak! Bu hafta ŞOK'ta neler var? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
- BİM 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: Haftanın indirimleri sürprizlerle dolu! Kamp ürünleri dikkat çekiyor...
- Bayramdan sonra şehirler arası yasak bitecek mi? 15 ilde seyahat yasağı ne zaman biteek? Giriş çıkış açıldı mı?
- Türkiye canlı harita! Koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Coronadan bugün kaç kişi öldü? 26 Mayıs korona tablosu
- Normalleşme süreci nasıl olacak? Bayramdan sonra nereler açılacak? Spor salonları, kütüphane, restoran ve kafeler...
- 26 Mayıs bugün marketler, eczaneler, bankalar açık mı? Sokağa çıkma yasağına fırınlar açık mı, kapalı mı?
- Son dakika! Türkiye gün gün corona tablosu! Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
- Son dakika: KPSS 2020 başvuru tarihi açıklandı! 2020 KPSS, YKS, DGS, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?
- Son dakika: 1 Haziran'da nereler açılacak? Restoran, kafe, spor salonları, sürücü kursları ne zaman açılacak?
- Son dakika! Kamuda idari izin ne zaman bitiyor? Kamuda uzaktan ve esnek çalışma ne zaman sona erecek?