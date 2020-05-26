26 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep’te traktöre çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Gaziantep’te traktöre çarpan motosikletin sürücüsü öldü

ilçesinde, önünde ilerleyen traktöre çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, arkadaşı yaralandı. Yaşamını yitiren Coşkun'un cenazesi otopsi için morga konulurken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.05.2020
ABONE OL
FECİ KAZA! HAYATA VEDA ETTİ

, gece saatlerinde 'in Nahırtepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine ilerleyen kullandığı 27 JF 753 plakalı motosikletinin kontrolünü kaybedince önünde seyreden Ahmet Yıldırım yönetimindeki 27 ABS 742 plakalı traktöre arkadan çarptı.

YOLA SAVRULDU

Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosikletteki sürücü Fikret Coşkun ile arkadaşı yola savruldu. Kaza ihbarıyla gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Fikret Coşkun ile Ercan Matpan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı.

HAYATA VEDA ETTİ

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Fikret Coşkun, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Coşkun'un cenazesi otopsi için morga konulurken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA