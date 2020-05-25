Bursa'da villaya uyuşturucu baskını! 4 kişi gözaltına alındı...
Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin bir villaya düzenlediği baskında 4 kişi gözaltına alınırken, 2 kilo 186 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıklarına dair bilgi aldıkları şüphelileri takibe aldı. Günler süren takibin ardından P.Ü., B.U., A.G. ve M.Ü.'nün oturduğu Nilüfer ilçesindeki villaya baskın düzenlendi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Villada 2 kilo 186 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş miktar esrar, 1 hassas terazi, 43 bin lira, 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 175 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan P.Ü., B.U., A.G. ve M.Ü., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.
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