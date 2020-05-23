Son dakika: Fransa’da ibadethaneler açılıyor!
Son dakika haberine göre; Fransa'da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kapatılan ibadethaneler yayınlanan kararname ile yeniden açılıyor. Bakanlık, şimdilik ibadethanelerin kısıtlı olarak hizmet vereceğini aktarırken, 3 Haziran'dan itibaren kısıtlamaların kaldırılacağını duyurdu.
İbadethanelere salgın nedeni ile çeşitli kurallar getirildi. İbadethanelerde 11 yaş üstü herkesin maske takmasının ve ibadethane girişlerinde tarama yapılmasının zorunlu olduğunu kaydeden yetkililer, ayrıca hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda vurgu yaptı.
İçişleri Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada ibadethanelerde belirlenen kurallara uyulmadığı takdirde valiliklerin kısıtlama yetkisi olduğu bildirildi.
Bakanlık, şimdilik ibadethanelerin kısıtlı olarak hizmet vereceğini aktarırken, 3 Haziran'dan itibaren kısıtlamaların kaldırılacağını duyurdu.
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