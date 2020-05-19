İstanbul’da izin kağıdı kontrol edilen vatandaş polisin üzerine yürüdü
Sultangazi ilçesinde denetimlerde izin belgesi kontrol edilen bir vatandaş, polisin üzerine yürüdü. Bu sırada diğer polis memurları araya girdi. Şüpheli evrak incelendikten sonra sürücünün 2 saat izni olduğu tespit edildi.
Sokağa çıkma kısıtlamasının 6. Haftasında denetimlerini arttıran Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçenin farklı noktalarında yaya ve araçlara yöenlik denetim yaptı. İlçenin en işlek caddelerine kurulan polis kontrol noktalarında, araçlar durdurularak, denetim yapıldı. Denetimlerde, ilginç anlar yaşandı.
EVRAKTAN ŞÜPHELENDİ
Cebeci Mahallesi ve Uğur Mumcu Mahallesi'nin kesiştiği Çanakkale Şahitleri Caddesi'ndeki denetimde polisler, durdurdukları bir araç sürücüsünün izin kağıdından şüphelendi.
Polis, bir yandan evrakın sahte olabileceği ihtimali üzerine sürücünün izin kağıdını aldığı iddia ettiği Başakşehir Kaymakamlığı iletişim kurmaya çalıştı, bir yandan da sürücünün kimlik kontrolünü yaptı. Bu sırada sürücü, polis ile tartışarak bir polis memurunun üzerine doğru yürümeye başladı.
POLİS MEMURUNUN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Diğer polis memurları araya girdi. Yapılan incelemede sürücünün Başakşehir Kaymakamlığı'ndan 2 saatliğine izin belgesi aldığının öğrenilmesi üzerine, geçişine izin verildi.
"KANKAMIN İSTEĞİNİ ALMAK İÇİN DIŞARI ÇIKTIM"
Denetimlerde, polisin durdurduğu Suriye uyruklu bir genç, "Benim kankam burada oturuyor. Kankam bir şey istedi. Onu almak için çıktım" dedi. Yine durdurulan bir motosiklet sürücüsü de, motosikleti yeni aldığını ve denemek için dışarı çıktığını söyledi.
Durdurulan ve maske kullanmadığı görülen bir araç sürücüsü, maskesini takması yönünde uyarıldı. Sürücü polise, "Sigara içerecektim onun için çıkardım" diye konuştu. Bunun üzerine polis memuru, araç içerisinde sigara içilmesinin yasak olduğunu söyledi.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- 5 yıl sonra geldi! Yürek yaktı
- Koronavirüs Türkiye'ye nasıl yayıldı!
- Papazdan su tabancasıyla kutsama!
- Yaz gelince koronavirüs biter mi?
- Okullar ne zaman açılacak?
- Marketler kaçta kapanacak?
- Kocasını öldürtmek isteyen eşe ceza yağdı
- En güzel Kadir Gecesi mesajları
- Vicdansızlık! 90 yaşındaki kadına bunu nasıl yaptınız?
- Canlı yayında açıkladı: Bayram sonrası...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün marketler kaçta kapanacak? 19 Mayıs marketer açık mı, kapalı mı? A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri
- Kadir Gecesi mesajları 2020: En güzel Kadir Gecesi ile ilgili mesajlar ve sözler burada! Hayırlı Kandiller
- MEB açıklamaları: Okullar kapandı mı? Okullar Eylül'e kadar tatil mi? 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak?
- 19 Mayıs mesajları ve şiirleri: Atatürk'ün gençlik ve sporla ilgili en güzel sözleri! Resimli 19 Mayıs kutlama mesajları
- Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafları! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resimleri
- Sürücü kursları ne zaman açılacak? Kafeler, spor salonları, restoranlar, düğün salonları Haziran'da açılacak mı?
- BİM'den Galaxy A70 sürprizi! 20 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel kampanyalar
- Son dakika: Bayramdan sonra 15 ilde giriş çıkış açılacak mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?
- Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 23-24-25-26 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Bugünkü koronavirüs tablosu vaka sayısı ne kadar? 18 Mayıs corona virüsü kaç kişi öldü? İl il vaka sayısı...
- Açıköğretim final sınavı tarihleri açıklandı! 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman?
- Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Uygun fiyatlı evler satışta! TOKİ başvuruları kabul ediyor