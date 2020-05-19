19 Mayıs 2020, Salı
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Ev konservesi ölümüne sebep oldu! Acı haber 170 gün sonra geldi

'ta geçen kasım ayında ev yapımı konserveden yedikten sonra zehirlenen ve yoğun bakıma alınan çiftten (55), yoğun bakımda 170 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Eşi (54) ise tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak evine gönderildi. Çocuklarıyla birlikte yaşayan Zuhriye Yıldız, yaşadığı olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.05.2020
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EV KONSERVESİ BİR AİLEYİ YIKTI! 170 GÜN SONRA...

Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyünde yaşayan Zuhriye- çifti, geçen yıl 28 Kasım günü akşam yemeğinde kavonozu içindeki ev yapımı turşuyu yedi. Rahatsızlanan çiftten ilk olarak Ramazan Yıldız, bir gün sonra da eşi hastaneye kaldırıldı. Yıldız çifti, (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan çiftin evindeki konserveden alınan örneklerde yapılan inceleme sonunda 'clostridium botulinum' bakterisinin zehirlenmeye neden olmuş olabileceği saptandı.

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Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nden gönderileyn 'clostridium botulinum' bakterisine karşı antitoksinler enjekte edilen Yıldız çifti için doktorlar ve sağlık personeli seferber oldu. Bilinçleri kapalı ve solunum cihazına bağlı olan çiftten Zuhriye Yıldız 4'üncü ayın sonunda tedaviye cevap verdi. Zuhriye Yıldız daha sonra uygulanan fizik tedavi ile sağlığına kavuştu ve taburcu edildi.

Tedavisi devam eden Ramazan Yıldız ise koronavirüs salgını nedeniyle Ereğli ilçesindeki özel hastaneye sevk edildi. Ramazan Yıldız, 170 gün süren yaşam mücadelesini 14 Nisan günü kaybetti. Ramazan Yıldız'ın cenazesi, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sadece aile bireylerinin kaldığını cenaze namazı sonrası köyünde toprağa verildi.

Çocuklarıyla birlikte yaşayan Zuhriye Yıldız, yaşadığı olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

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