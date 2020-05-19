Bolu’da kaçak avlanırken ikinci kez yakalandı, 15 günde 50 bin 865 lira ceza yedi
Bolu’da kaçak avlanırken, ikinci defa yakalanan Alaattin Bal'a 39 bin 971 TL ceza kesildi. Aynı gölette 2 hafta önce yine balık avlarken, yakalanan Bal’a 10 bin 894 TL ceza yazılmıştı. Bal'a, başka ihlallerden de para cezalarıyla birlikte 15 günde toplam 50 bin 865 TL ceza kesilmiş oldu.
Bolu Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 Mayıs'ta 'usulsüz yöntemler ve dönem dışı avcılık' yaptığı gerekçesiyle yakalayıp, 10 bin 894 TL ceza uyguladığı Alaattin Bal'ın, yine Düzce'den gelerek, Seben'deki Taşlıyayla Göleti'nde kaçak avcılık yaptığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, bu sabah Bal'ı balık avladığı sırada yakaladı. Jandarmaya direnen Bal, gözaltına alındı.
PİYASA DEĞERİ 20 BİN LİRA
Bal'ın aracında yapılan aramada; piyasa değeri 20 bin lira olan, 1000 kilo ağırlığındaki 200 sazan balığı, 1 şişme bot, 2 bin metrelik ağ ele geçirildi. Balıklar ve malzemeler, Seben Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.
PARA CEZASI KESİLDİ
Alaattin Bal'a, 'Su Ürünleri Kanunu' kapsamında 16 bin 700 TL idari para cezası, ikinci defa yakalanması nedeniyle ikiye katlanarak 33 bin 400 TL olarak uygulandı. Bal'a ayrıca 'Karayolları Trafik Kanunu' kapsamında 3 bin 421 TL idari trafik para cezası, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 3 bin 150 TL idari para cezası da yazıldı. Tek günde 39 bin 971 TL para cezası uygulanan Alaattin Bal'a 15 günde toplam 50 bin 865 TL ceza kesilmiş oldu.
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