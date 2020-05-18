Müze ve ören yerlerine girişte yeni dönem
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri, koronavirüs (Kovid-19) normalleşme süreci kapsamında kapılarını tekrar açmaya hazırlanırken, ziyaretçiler için bir dizi tedbir alınmaya başladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerine girişte ziyaretçilere maske zorunluluğu planlanırken, müze ve ören yerlerinin girişlerine el dezenfektanları, hijyen paspası, maske ve eldiven atık kutuları, ateş ölçer veya termal kameralar yerleştirildi
Bu mekanlara, Kovid-19 ve hijyen uygulamalarına yönelik uyarı ve bilgi panoları yerleştirilmeye başlandı.
Sosyal mesafe standartlarına uygun olarak ziyaretçilerin olası yoğunlaşma alanlarına ve gerekli görülen bölümlere işaretlemeler yapıldı.
Ziyaretçilerin belirli alanlarda toplanmasını önlemek amacıyla müze ve ören yerlerinin bazı bölümlerinde giriş kısıtlamasına gidilebilecek.
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