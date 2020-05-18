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İki yıl önce bulunan 247 kilogram patlayıcı olayının şüphelisi yakalandı

'de iki yıl önce bir araçta 247 kilogram ele geçirilmesi olayının şüphelisi M.D gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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BÖYLE BULUNMUŞTU! ŞÜPHELİ YAKALANDI

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca 2018'de Kızıltepe-Ceylanpınar kara yolu üzerinde 72 BC 641 plakalı araçta ele geçirilen 247 kilogram olayının şüphelisi olan ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan M.D'nin saklandığı ev tespit edildi.

ARAÇTA YAKALANMIŞTI

Jandarma ekiplerince eve düzenlenen operasyonda M.D gözaltına alındı. Öte yandan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan K.K, İdil- Midyat kara yolunda bir araçta yakalandı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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