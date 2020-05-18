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Hakkari'de PKK'lılarla çatışmada yaralanan asker, 6 gün sonra şehit oldu

’nin ilçesinde, 'ta 'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan , tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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ACI HABER GELDİ! 6 GÜN SONRA ŞEHİT DÜŞTÜ

, 'nın Gezgintepe mevkisinde, günü 'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralandı. Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Çakır, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayıp, şehit oldu.

ACI HABER VERİLDİ

Acı haber, şehidin memleketi olan 'nın Aladağ ilçesindeki ailesine, askeri yetkililer tarafından verildi. Şehit Er Halil Çakır'ın cenazesinin yarın Aladağ'da toprağa verilmesi bekleniyor.

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