Babasının geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki Sare öldü
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde dün akşam saatlerinde ilçenin Yeşilyurt Mahallesi'nde Hasan K.'nin cipiyle geri manevra yaparken çarptığı kızı Sare K. (2) yaşamını yitirdi.
Hasan K., 61 BA 600 plakalı ciple geri manevra yaptığı sırada, fark etmediği kızı Sare K.'ye çarptı. Aracın altında kalan minik kız, ağır yaralandı.
HAYATA VEDA ETTİ
İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesini ardından ambulansla Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sare K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölüm haberi üzerine ailesi, gözyaşlarına boğuldu.
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