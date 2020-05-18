18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Babasının geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki Sare öldü

’un ilçesinde dün akşam saatlerinde ilçenin Yeşilyurt Mahallesi'nde Hasan K.'nin cipiyle geri yaparken çarptığı kızı Sare K. (2) yaşamını yitirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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Hasan K., 61 BA 600 plakalı ciple geri yaptığı sırada, fark etmediği kızı Sare K.'ye çarptı. Aracın altında kalan minik kız, ağır yaralandı.

HAYATA VEDA ETTİ

İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesini ardından ambulansla Haçkalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sare K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölüm haberi üzerine ailesi, gözyaşlarına boğuldu.

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