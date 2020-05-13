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Araçlar nasıl dezenfekte edilmeli? En etkili yöntem hangisi? A Haber sizin için araştırdı

Evde olduğu kadar araçların içinde de koronavirüse karşı oldukça önemli. Bu nedenle uzmanlar özellikle araçların sık sık edilmesini öneriyor. Peki araçlarımızı hangi yöntemler ile temizlemeliyiz? A , izleyicileri için araştırdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
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ARAÇLAR NASIL DEZENFEKTE EDİLMELİ?

Tüm dünyayı etkisi altına alan sosyal hayatın her noktasını etkiliyor ve bu süreci sıkıntı yaşamadan atlamak ise bizim elimizde. konusunda gereken özenin gösterilmesi ve dezenfektasyona verilen önem bu noktada vatandaş için kritik önem sahip.

Araçlar nasıl dezenfekte edilmeli? En etkili yöntem hangisi? A Haber sizin için araştırdı ARAÇLAR NASIL DEZENFEKTE EDİLMELİ? EN ETKİLİ YÖNTEM HANGİSİ? A HABER SİZİN İÇİN ARAŞTIRDI

ÇOK DİKKAT ETMEK GEREKİYOR

Sadece evlerde değil arabalar da koronavirüse karşı korunabilmek için dezenfektasyona çok dikkat etmek gerekiyor. A muhabiri Aslı Bilger Kutludağ bu konuyu oto bakım uzmanı ile görüştü.

"6 AY BOYUNCA YOK EDİYOR"

Serdar Denizmen, "Tabi önceden yapılan temizliklerde gereken özen gösterilmiyordu ancak artık farklı bir ortamdayız. Daha çok dikkatli olmalıyız. ve ozan dediğimiz temizlik sistemiz var. 6 ay ya da 3 ay gibi süreler içerisinde yapılıyor. içerisinde sık olarak dokunduğumuz yerlere bu işlemini yaptırmamız gerekiyor. Kristal sistem sayesinde 6 ay boyunca bakteriyi kendi etrafında toplayarak yok olmasını sağlıyor." dedi.

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