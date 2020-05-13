Araçlar nasıl dezenfekte edilmeli? En etkili yöntem hangisi? A Haber sizin için araştırdı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sosyal hayatın her noktasını etkiliyor ve bu süreci sıkıntı yaşamadan atlamak ise bizim elimizde. Temizlik konusunda gereken özenin gösterilmesi ve dezenfektasyona verilen önem bu noktada vatandaş için kritik önem sahip.

ÇOK DİKKAT ETMEK GEREKİYOR

Sadece evlerde değil arabalar da koronavirüse karşı korunabilmek için dezenfektasyona çok dikkat etmek gerekiyor. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ bu konuyu oto bakım uzmanı Serdar Denizmen ile görüştü.

"6 AY BOYUNCA YOK EDİYOR"

Serdar Denizmen, "Tabi önceden yapılan temizliklerde gereken özen gösterilmiyordu ancak artık farklı bir ortamdayız. Daha çok dikkatli olmalıyız. Kristal ve ozan dediğimiz temizlik sistemiz var. 6 ay ya da 3 ay gibi süreler içerisinde yapılıyor. Araç içerisinde sık olarak dokunduğumuz yerlere bu dezenfekte işlemini yaptırmamız gerekiyor. Kristal sistem sayesinde 6 ay boyunca bakteriyi kendi etrafında toplayarak yok olmasını sağlıyor." dedi.