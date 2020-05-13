Araçlar nasıl dezenfekte edilmeli? En etkili yöntem hangisi? A Haber sizin için araştırdı
Evde olduğu kadar araçların içinde de koronavirüse karşı dezenfektasyon oldukça önemli. Bu nedenle uzmanlar özellikle araçların sık sık dezenfekte edilmesini öneriyor. Peki araçlarımızı hangi yöntemler ile temizlemeliyiz? A Haber, izleyicileri için araştırdı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sosyal hayatın her noktasını etkiliyor ve bu süreci sıkıntı yaşamadan atlamak ise bizim elimizde. Temizlik konusunda gereken özenin gösterilmesi ve dezenfektasyona verilen önem bu noktada vatandaş için kritik önem sahip.
ÇOK DİKKAT ETMEK GEREKİYOR
Sadece evlerde değil arabalar da koronavirüse karşı korunabilmek için dezenfektasyona çok dikkat etmek gerekiyor. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ bu konuyu oto bakım uzmanı Serdar Denizmen ile görüştü.
"6 AY BOYUNCA YOK EDİYOR"
Serdar Denizmen, "Tabi önceden yapılan temizliklerde gereken özen gösterilmiyordu ancak artık farklı bir ortamdayız. Daha çok dikkatli olmalıyız. Kristal ve ozan dediğimiz temizlik sistemiz var. 6 ay ya da 3 ay gibi süreler içerisinde yapılıyor. Araç içerisinde sık olarak dokunduğumuz yerlere bu dezenfekte işlemini yaptırmamız gerekiyor. Kristal sistem sayesinde 6 ay boyunca bakteriyi kendi etrafında toplayarak yok olmasını sağlıyor." dedi.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Usulsüz kredi ağı! Banka müdürünün yaptığına bakın
- Tüm dünya şokta! Çin başa döndü
- Noterliklerde mesai normal düzenine döndü
- Türkiye'de uzun ömürlü insanlarının yaşadığı yer
- Bakan Koca fotoğrafla uyarmıştı! Tehlike kapıda
- Ne aradı ne de cenazeye katıldı!
- İlginç anlar! Esnafın dikkati sayesinde...
- Kuveyt'ten getirilmişlerdi! 36 kişinin...
- Zekat ve fitre kimlere verilir?
- Hangi tip karavan tercih ediliyor?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Diyanet: Zekat ve fitre ne zaman, kimlere verilir? Zekat hesaplama nasıl yapılır? 2020 Fitre miktarı kaç TL?
- Son dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte beklenen o tarih...
- Spor salonları ne zaman açılıyor? Fitness ve pilates salonları normalleşme planında hangi tarihte açılacak?
- MEB: Okullar ne zaman açılacak? Ziya Selçuk son dakika açıklaması! 24 Ağustos'ta okullar açılacak mı?
- Liste güncellendi! 13 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Mayıs ayı evde bakım parası ne kadar?
- Son dakika: Akdeniz'de korkutan deprem! Muğla'da da hissedildi! 13 Mayıs son depremler
- Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak?
- Çocuklar için dışarı çıkma saatleri kaç? 0-14 yaş 15-20 yaş arası saat kaçta sokağa çıkacak? | SON DAKİKA
- Sigara zammı son dakika! 2020 yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 13 Mayıs güncel sigara fiyatları
- 13 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta teknoloji, züccaciye, bebek ürünleri dikkat çekiyor
- BİM'de 1 TB taşınabilir Harddisk dikkat çekiyor! 13 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- PUBG 13. sezon ne zaman başlayacak? PUBG Mobile 12. sezon ne zaman bitiyor? 13. sezon özellikleri açıklandı mı?