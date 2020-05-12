12 Mayıs 2020, Salı
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Teröristler artık Amanos'a sızamıyor

harekatıyla teröristlerden temizlenen Afrin’deki askeri gözlem noktaları ve üs bölgeleri sayesinde teröristlerin ’ın Amanos Dağları’na sızması tamamen durduruldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.05.2020
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TERÖRİSTLER ARTIK AMANOS'A SIZAMIYOR

Terör örgütü 'nın ayağını oluşturan 'li teröristlerin işgali altındayken harekatıyla temizlenen Afrin'in Raco beldesi ile Darmık ve Burseya dağlarına kurulan askeri gözlem noktaları ve üs bölgeleri sayesinde 'ın Amanos Dağları'na da terörist sızmaları tamamen durdu.

Terör örgütü PKK her yıl bahar aylarında Amanoslara sızma yaparak hain saldırılar gerçekleştiriyordu. Zeytin Dalı harekatının ardından başta Darmık, Kurni, Burseya ve Bak Ubasi Dağları olmak üzere Hatay'ın Hassa ilçesine komşu bölgeler teröristlerden tamamen temizlendi. Gizli tünelleri ve cephanelikleri imha edildikten sonra Mehmetçik buraya kalıcı olarak yerleşti. Zaman içerisinde bu bölgelere gözlem noktaları ve kalıcı üs bölgeleri kuran , sınırı 30 kilometre derinlikten kontrol altına aldı. Üs bölgelerine tank, obüs, hava savunma sistemleri, çok namlulu roketatarlar yerleştirilince sınır hattında adeta kuş uçmaz oldu.

PKK'nın Hatay üzerinden Amanos, Toros Dağları ve 'e açılım hayali de bitti. İstihbarat birimleri terör örgütünün bahar ayı ile birlikte Amanos kırsalındaki olası saldırı ve tertiplenmesinin önüne geçebilmek için barınma alanlarının haritasını da çıkardı.

SIZMA GİRİŞİMİNDE VURULDULAR
Tüm geçiş güzergahları, barınma noktalarının koordinatları uydudan belirlendi. Bu yıl tek bir teröristin bile Suriye üzerinden Hatay kırsalına sızamadığı bildirildi. İki kez Hatay ve sınırından sızma girişiminde bulunan terörist grubun Burseya ve Darmık Dağında konumlanan Mehmetçik tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlarla (ÇNRA) ateş altına alınarak etkisiz hale getirildikleri öğrenildi.

Sabah

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