Tedbirler işe yaradı! Corona virüs finansal disiplini bozamadı
Hükümetin aldığı tedbirler sayesinde, birçok ülkeyi ekonomik çıkmaza sürükleyen koronavirüs salgını, Türkiye’nin finansal disiplinini bozamadı. Protesto edilen senet ve karşılıksız çek sayısı iki yıl önceki seviyelerde kaldı.
Piyasada herkesin elini avucunu oluşturarak beklediği felaket senaryosu gerçekleşmedi. Türkiye ekonomisinde son iki yılda yaşanan dönüşüm, tüm dünyaya kepenk indirten kovid-19 tsunamisine set oldu. Salgınla mücadelede getirilen ekonomik tedbirler de piyasadaki tahsilat sorununu önledi. Veriler, mart ayında turizm dışında genel ticaretin salgından çok fazla etkilenmediğini ortaya koyuyor. Uzmanlara göre, turizm dışında özel sektörün yatırım döneminde olmaması ve genel anlamda kontrollü bir finans politikası içinde olunması nedeniyle genel hasar azaldı. Hükümetin aldığı tedbirler de iş dünyasının nefes almasını sağlayarak nakit akışını rayına soktu. Kredi Garanti Fonu (KGF) desteğinin artırılması icra iflas işlemlerinin durdurulması, işletmelere kamu bankaları aracılığıyla ile ayrılan kaynaklar, piyasaları stabil tuttu. Özellikle kamu bankalarının İş'e Devam ve Çek Kredisi ve bunun yanı sıra limitleri yükeltmesi de tedarik zincirinin çalışmasına katkı yaptı.
MORALLERİ YÜKSELTTİ
Süreçte en fazla zarar gören hizmetler sektörü ve AVM'lerin de dün açılması moralleri yükseltti. Bankacılık verilerine göre, mevcut tablo 2018'de yaşanan kur krizinden daha iyi. İki dönem arası kıyaslandığında protesto edilen senet sayısı yüzde 28 düşerken, karşılıksız çekin iki yıl önceki seviyelerde seyrettiği görülüyor. Tedbirler sayesinde sektörlerde 2018'e benzer bir tahsilat sorunu yaşanmadığını açıklayan, Finansal Kurumlar Birliği konuyla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: "İlave tedbirlerle piyasalarda pozitif bir sürece girileceği görülüyor. BDDK'nın Aktif Rasyosu düzenlemesinde hesaplamaya bankalar tarafından faktoring şirketlerine kullandırılan krediler ile bu şirketlerin ihraç ettiği menkul kıymetlerin dahil edilmemesi ve benzer şekilde TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar düzenlemesinde finansal kuruluşlara kullandırılan kredilerin kredi büyümesi hesaplamasına dâhil edilmemesi sektörü zora sokuyor. Hükümetimizin aldığı tedbirler kapsamındaki düzenlemelerde sektörün yer almasının piyasada tedarik zincirinin kesintisiz devamı ve istihdamın artırılması için önemi anlaşılacak. Bu sebeplerle sektörle ilgili pozitif düzenlemeler beklenmektedir."
Sabah
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