12 Mayıs 2020, Salı
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sıcaklıklar artıyor | 12 Mayıs 2020 hava durumu

2020 Salı günü için 'den son dakika uyarısı geldi. Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, geçeceği tahmin edilirken, sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı belirtildi.. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? 'da hava nasıl olacak? 'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 12 Mayıs 2020 Salı hava durumu tahminleri...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.05.2020
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SICAKLIKLAR ARTIYOR

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Doğu ve 'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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