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Amasya’da otomobilin çarpmasıyla ölen oğlunun başında gözyaşı döktü

’da, saat 09:30 sıralarında merkeze bağlı köyünde yolun karşısına geçmeye çalışan Akel, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.  haber alarak olay yerine gelen baba , oğlunun cansız bedeni başında gözyaşı döktü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.05.2020 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020
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BAŞINDA AĞLADI! BU ACIYA YÜREK DAYANMAZ

Yolun karşısına geçmeye çalışan Akel'e, 'ın (61) kullandığı 60 TG 261 plakalı otomobil çarptı.

HAYATA VEDA ETTİ

Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BAŞINDA AĞLADI

haber alarak olay yerine gelen , oğlunun cansız bedeni başında gözyaşı döktü. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, çocuğun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

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