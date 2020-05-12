Amasya’da otomobilin çarpmasıyla ölen oğlunun başında gözyaşı döktü
Amasya’da, saat 09:30 sıralarında merkeze bağlı Ezinepazar köyünde yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki Mehmet Akif Akel, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazayı haber alarak olay yerine gelen baba Suat Akel, oğlunun cansız bedeni başında gözyaşı döktü.
Yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Akif Akel'e, İsa Baysal'ın (61) kullandığı 60 TG 261 plakalı otomobil çarptı.
HAYATA VEDA ETTİ
Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
BAŞINDA AĞLADI
Kazayı haber alarak olay yerine gelen Suat Akel, oğlunun cansız bedeni başında gözyaşı döktü. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, çocuğun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
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