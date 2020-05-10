10 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Korona virüs neden en çok yaşlıları etkiliyor? Prof. Dr. Küçükardalı'dan açıklama

Korona virüs neden en çok yaşlıları etkiliyor? Prof. Dr. Küçükardalı'dan açıklama

2019'un Aralık ayında Çin'in Vuhan'da ortaya çıkan Corona virüs dünya genelinde 4 milyondan fazla kişiye bulaştı. Yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiği korona virüs Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından küresel salgın (pandemi) ilan edildi. Damlacıklar yoluyla bulaşan coronavirüsten (COVID-19) en çok etkilenenler ise yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar oldu. ? İşte ayrıntılar...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.05.2020 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020
ABONE OL
KORONA NEDEN EN ÇOK YAŞLILARI ETKİLİYOR?

'de de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle süreci evlerinde geçiren 65 yaş üste kişiler corona virüsü enfeksiyonu açısından riskli grupta yer alıyor. Yine bu yaş grubunun bir arada yaşadığı alanlardan biri olan huzurevleri ve bakımevleri gibi alanlarda temas riski olabileceği için risk artabiliyor.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA