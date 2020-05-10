Korona virüs neden en çok yaşlıları etkiliyor? Prof. Dr. Küçükardalı'dan açıklama
2019'un Aralık ayında Çin'in Vuhan'da ortaya çıkan Corona virüs dünya genelinde 4 milyondan fazla kişiye bulaştı. Yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiği korona virüs Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından küresel salgın (pandemi) ilan edildi. Damlacıklar yoluyla bulaşan coronavirüsten (COVID-19) en çok etkilenenler ise yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar oldu. Korona virüs neden en çok yaşlıları etkiliyor? İşte ayrıntılar...
Türkiye'de de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle süreci evlerinde geçiren 65 yaş üste kişiler corona virüsü enfeksiyonu açısından riskli grupta yer alıyor. Yine bu yaş grubunun bir arada yaşadığı alanlardan biri olan huzurevleri ve bakımevleri gibi alanlarda temas riski olabileceği için risk artabiliyor.
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