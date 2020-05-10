Korona virüs neden en çok yaşlıları etkiliyor? Prof. Dr. Küçükardalı'dan açıklama

Türkiye'de de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle süreci evlerinde geçiren 65 yaş üste kişiler corona virüsü enfeksiyonu açısından riskli grupta yer alıyor. Yine bu yaş grubunun bir arada yaşadığı alanlardan biri olan huzurevleri ve bakımevleri gibi alanlarda temas riski olabileceği için risk artabiliyor.