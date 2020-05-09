09 Mayıs 2020, Cumartesi
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THY Hollanda'daki 302 Türk'ü yurda getirdi

'daki aralarında 7 bebeğin de bulunduğu vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 'ye getirildi. Toplanan pasaportların kontrol edilmesinin ardından yolcular, uçaktan sırayla aprona inip valizlerini alarak otobüslere yerleşti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.05.2020
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THY HOLLANDA'DAKİ 302 TÜRK'Ü YURDA GETİRDİ

'daki aralarında 7 bebeğin de bulunduğu vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı 'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Hollanda'dan Türk vatandaşlarını getiren "Ege" uçağı, saat 23.05'te Ankara 'na indi.

Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısılarını ölçtü. Daha sonra engelli bir vatandaşın tekerlekli sandalyesi, bebek arabaları ve yolcuların valizleri, uçağın kargo bölümünden aprona indirildi.

Toplanan pasaportların kontrol edilmesinin ardından yolcular, uçaktan sırayla aprona inip valizlerini alarak otobüslere yerleşti.

Pasaport kontrolü sonrasında yolcular, apronda bekletilen otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Gölbaşı'ndaki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna gönderildi.

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