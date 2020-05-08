Son dakika: Antalya Esnaf Odaları binası için bomba ihbarı

Bugün saat 10.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan kişi, AESOB binasında başkanın makam odasının önünde sekreterliğe bomba koyduğunu ve patlatacağını söyledi.

İhbar üzerine polis alarma geçti, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'ndeki binaya çok sayıda uzman ekip sevk edildi. Kepez İlçe Emniyet Müdürü Berhan Ergenç'in de başında bulunduğu ekipler, kısa süre içinde çalışanları binadan tahliye etti. Bina etrafını yaya ve araç trafiğine kapatan ekipler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle bomba imha ekiplerini çağırdı. Binada bomba arama köpeği ile arama yapıldı. AESOB Başkanı Adlıhan Dere de polisin çalışmasını izleyip, sürekli bilgi aldı. Polisin yaklaşık 1 saat boyunca binada yaptığı aramada, olumsuz bir duruma rastlanmadı. Bunun üzerine çaışanlar, tekrar işlerinin başına döndü.

Binaya çalışanlar dışında bugün sabahtan beri 9 kişinin giriş çıkış yaptığı, onların da 10 Mayıs Anneler Günü nedeniyle dağıtılmak üzere çiçek getirdiği belirlendi.