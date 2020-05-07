İstanbul Maltepe E-5'te şaşırtan görüntü

virüs tedbirleri kapsamında sahillerde piknik yapılmasının yasaklanmasının ardından İstanbul 'da ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Maltepe E-5 Karayolu'nun yanı başında bulunan Aydınevler Kavşağı'ndaki çimenlik alana gelerek masa ve sandalyelerini kuran vatandaşlardan bazıları piknik yaptı, bazıları ise tavla oynadı.

Evde kal ' çağrılarına uymayan vatandaşlar, yanlarından geçen araç sürücülerinin şaşkın bakışlarına aldırış etmedi.Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan vatandaşlardan kimisinin ise maske takmadığı görüldü.

Korona virüse rağmen sosyal mesafeye uymadan E-5'in kenarında piknik yapıp tavla oynayan vatandaşlar havadan görüntülendi.