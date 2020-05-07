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İstanbul Maltepe E-5'te şaşırtan görüntü

’de ’nun yanı başındaki çimenlik alana masa ve sandalyelerini getirerek piknik yapıp tavla oynayan vatandaşlar görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan vatandaşlardan bazılarının ise maske takmadığı görüldü. virüse rağmen E-5'in kenarında piknik yapıp tavla oynayan vatandaşlar havadan görüntülendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.05.2020 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020
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ŞAŞKINA ÇEVİREN GÖRÜNTÜ
tedbirleri kapsamında sahillerde piknik yapılmasının yasaklanmasının ardından 'da ilginç görüntüler ortaya çıktı.
İstanbul Maltepe E-5'te şaşırtan görüntü | Video İSTANBUL MALTEPE E-5'TE ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜ | VİDEO

'nun yanı başında bulunan 'ndaki çimenlik alana gelerek masa ve sandalyelerini kuran vatandaşlardan bazıları piknik yaptı, bazıları ise tavla oynadı.



KURALLARI HİÇE SAYDILAR

'' çağrılarına uymayan vatandaşlar, yanlarından geçen araç sürücülerinin şaşkın bakışlarına aldırış etmedi.

Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan vatandaşlardan kimisinin ise maske takmadığı görüldü.

Korona virüse rağmen sosyal mesafeye uymadan E-5'in kenarında piknik yapıp tavla oynayan vatandaşlar havadan görüntülendi.

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