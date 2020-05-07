1 milyondan fazla kişi "Akdeniz Anemisi" taşıyıcısı! Halsizlik, çabuk yorulma ve saç dökülmesine dikkat
Türkiye’de yaklaşık 1 milyon 300 bin kişi "Akdeniz Anemisi" olarak bilinen talasemi hastalığında taşıyıcı durumda. 4 bin 500 kişi ise hastalık nedeniyle tedavi görüyor. Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. F. Deniz Sargın, “Erişkinlerde beta talasemi taşıyıcılığı yüksek. Yanlış tedavi organlara zarar verebilir.” dedi ve halsizlik, çabuk yorulma ve saç dökülmesine dikkat çekti.
Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. F. Deniz Sargın, 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü nedeniyle açıklama yaparak hastalığa dikkat çekti. Prof. Dr. Sargın, "Birçok erişkin talasemi taşıyıcısı yanlışlıkla demir eksikliği anemisi tanısı ile tedavi edilmektedir. Talasemide gereksiz demir tedavisi vücutta demir birikimine ve organ bozukluğuna yol açabilir. Bu nedenle erişkinlerde çeşitli nedenlerle talasemi ile beraber olabilecek demir eksikliği anemisi saptanmadıkça demir tedavisinden kaçınılmalıdır" dedi.
"ALFA TALASEMİYE NEDEN OLUR"
Prof. Dr. Fatma Deniz Sargın, 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü kapsamında Akdeniz anemisi ve demir eksikliği anemisi hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Sargın, Akdeniz anemisinin en sık görülen şeklinin 'Beta Talasemi' olduğuna dikkati çekerek "Akdeniz anemisi (kansızlığı) adı ile bilinen talasemi hastalığı anne ve babadan çocuklara kalıtsal olarak geçen bir kan hastalığıdır. Türkiye'nin de içinde olduğu Akdeniz ülkelerinin önemli bir sağlık sorunudur. Hastalık kırmızı kan hücrelerimizde yer alan hemoglobin denilen ve dokularımıza oksijen taşıyan molekülü oluşturan globin zincirlerinden birinin yapımında yetersizlik veya bozukluk sonucu ortaya çıkar. Hangi globin zinciri etkilenmişse talasemi onun adıyla anılır. Örneğin beta globin yapımında bozukluk beta talasemiye, alfa globin zincirinde bozukluk alfa talasemiye neden olur" diye konuştu.
"ERİŞKİNLERDE BETA TALASEMİ TAŞIYICILIĞI YÜKSEK"
Talaseminin hastalık oluşturan ağır belirtilerinin çocuklukta kendini gösterdiğini belirten Prof. Dr. Sargın, şöyle devam etti: "Erişkinlerde ise beta talasemi taşıyıcılığı daha sıktır ve belirti vermeden, genellikle başka nedenlerle yapılan kan tetkikleri sırasında ortaya çıkabilir. Ülkemizde beta talasemi taşıyıcılığı ortalama yüzde 2.1 civarındadır. Bu oran farklı bölgelerde yüzde 13'e kadar yükselmektedir. Akdeniz, Ege ve Trakya bölgeleri taşıyıcılığın yüksek olduğu bölgelerdir. Taşıyıcılarda hafif derecede kansızlık bulunur. Bu kişilerin kan sayımlarında hemoglobin, eritrosit sayısı, ortalama eritrosit hacmi (MCV), ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu, eritrosit dağılım genişliği (RDW) gibi kan sayım parametreleri demir eksikliği anemisine benzer."
"YANLIŞ TEDAVİ ORGANLARA ZARAR VEREBİLİR"
Prof. Dr. Sargın, talasemi ile demir eksikliği anemisinin karıştırıldığını ifade ederek, şu bilgileri paylaştı: "Genel olarak talasemileri demir eksikliği anemisinden ayırt etmek için serum demir ve depo demir ölçümleri yapılmalıdır. Birçok erişkin talasemi taşıyıcısı yanlışlıkla demir eksikliği anemisi tanısı ile tedavi edilmektedir. Talasemide gereksiz demir tedavisi vücutta demir birikimine ve organ bozukluğuna yol açabilir. Bu nedenle erişkinlerde çeşitli nedenlerle talasemi ile beraber olabilecek demir eksikliği anemisi saptanmadıkça demir tedavisinden kaçınılmalıdır."
"HALSİZLİK, ÇABUK YORULMA, SAÇ DÖKÜLMESİ"
Talasemi tedavisinde birçok yöntemin olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sargın, sözlerine şöyle devam etti: "Talasemi eğer ağır hastalık oluşturmuş ise çocukluk çağından itibaren ilgili hekimlerle zaman geçirmeden tedavilerine başlanır. Bu tedaviler kemik iliği nakli ve gen tedavilerine kadar geniş kapsamlıdır. Erişkin yaşa gelmiş talasemi taşıyıcıları ise genellikle fazla belirti vermezler, kan transfüzyonu gereksinimleri yoktur. Bu grupta yer alan kişilerde öncelikle denetimsiz ve gereksiz demir tedavisinden kaçınılmalıdır. Başka nedenlerle gelişen demir eksikliği anemisi talasemiye eşlik edebilir. Bu nedenle demir eksikliği anemisinin halsizlik, çabuk yorulma, hareketle artan çarpıntı ve nefes darlığı, tırnak kırılması, saç dökülmesi şeklinde belirtileri ve laboratuvar bulguları varsa demir tedavisine öncelik verilmesi ve nedeninin araştırılması gerekir. Talasemi taşıyıcılarında aşırı kırmızı kan hücre yapımı nedeniyle kemik iliğinin fazla kullandığı folik asit eksikliğini önlemek için folik asit takviyesi yapılması önerilir. Talasemi taşıyıcıları için normal beslenme önerilir."
KANSERLE BAĞLANTISI BULUNMUYOR
Prof. Dr. Sargın, talasemiden korunmak için öncelikle toplumun farkındalık kazanması gerektiğine dikkati çekerek sözlerini şöyle noktaladı: "Talasemi hastası olan bir kişi normal bir kişi ile evlenirse çocukları taşıyıcı olur. Taşıyıcı bir kişi ile evlenirse her bir çocuk için yüzde 50 taşıyıcı, yüzde 50 hasta olma olasılığı vardır. Toplum eğitimi önemlidir. Bu konuda yapılan ve hastalığın farkındalığını sağlayan etkinlikler yararlı olmaktadır. Ülkemizde özellikle evlenecek çiftlerin taşıyıcılık açısından değerlendirilmesi düzenli yapılmaktadır. Taşıyıcı anne ve baba olma durumunda genetik tanı merkezlerine yönlendirilerek gebelik öncesi gerekli tetkiklerin yapılması sağlanmalıdır. İki taşıyıcı evliliği söz konusu ise çiftler mutlaka gebeliğin erken döneminde (ilk 2 ay) doktora başvurmalıdır. Talasemi genetik bir hemoglobin bozukluğu olup kanserle bağlantısı yoktur."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Adana'da 'Komando dede' ortalığı birbirine kattı!
- Hakkarili aileye yılan şoku! Boyları bir metreyi geçiyor...
- İETT durağında otobüs isyanı
- Dünyayı şoke eden görüntü! NASA uzaydan paylaştı
- Kısıtlama sona erdi! 4 kilometrelik kuyruk oluştu
- Yürekler yandı! Sadece 3 harf yazıldı
- Kabus geri döndü! Sivaslılar tedirgin...
- Açıköğretim öğrencileri dikkat! Sonuçlar...
- ABD'li sanatçı Della Miles'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı!
- Vali uyardı: Lütfen ilimize gelmeyiniz!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açıköğretim öğrencileri dikkat! Bugün son... 2020 AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Büyük buluşma! Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak?
- 7 Mayıs evde bakım parası yattı mı? 2020 Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayımlandı mı? Son gelişmeler...
- Detaylar belli oldu! 11 Mayıs'ta nereler açılacak? 11 Mayıs'ta açılacak yerler ve kapalı olan yerler hangileri?
- Akbank'tan 3 ay ertelemeli bayram kredisi! 0,99 faizli Akbank bayram kredisi başvurusu nasıl yapılır?
- Bayram kredisi veren bankalar hangileri? Akbank, İş Bankası, Denizbank, Vakıfbank bayram kredisi başvuru başladı mı?
- Son dakika: Cuma namazı ne zaman kılınacak? Normalleşme sürecinde camiler ibadete ne zaman açılacak?
- Maske takmak zorunlu mu? Maske fiyatları ne kadar? Maske satışları başladı mı, nereden alınacak?
- A101 7 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda indirim rüzgarı! A101'de Anneler Günü ve yemek takımı sürprizi!
- Son dakika: 24 ilde sokağa çıkma yasağı hangi iller? 9-10 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
- Milyonlarca kişi faydalanıyor! Düşük faizli kredi kampanyası devam ediyor! Şartlar neler?
- Dolar son dakika yükselişte! 7 Mayıs euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları