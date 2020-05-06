Meteoroloji uyardı! 15 şehirde ani sel ve su baskını bekleniyor
Meteoroloji'den 15 şehir için sel ve su baskını uyarısı geldi. Çarşamba günü ülke genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağını, özellikle doğu kesimlerinde sağanak yağışların görüleceğini belirterek, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Artvin çevrelerinde ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Çarşamba öğle saatlerinden sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
15 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Çarşamba doğu bölgelerde görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların; Doğu Anadolu'nun doğusu (Erzurum'un güney ve doğu ilçeleri, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak) ile Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı ve metrekareye 20-50 kilogram yağış bırakacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısını yaptı.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA: Parçalı, doğusu çok bulutlu, ilk saatlerde Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EGE: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Zonguldak çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çorum dışında) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
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