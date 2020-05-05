İletişim Başkanı Fahrettin Altun sınavlarda alınacak koronavirüs önlemlerini açıkladı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun resmi Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile ilgili tüm kurum ve paydaşlarımızın görüşlerini dikkate alıp gençlerimiz için en uygun tarihi belirlerken sınav müfredatında ciddi bir azaltma yapıyoruz. Sınavlarda sosyal mesafe ve hijyene ilişkin tedbirleri alarak gençlerimiz için çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.