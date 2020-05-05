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İletişim Başkanı Fahrettin Altun sınavlarda alınacak koronavirüs önlemlerini açıkladı

, sınavlarda alınacak koronavirüs önlemleri hakkında açıklama yaptı. İletişim Başkanı Altun yaptığı açıklamada, "Sınavlarda sosyal mesafe ve hijyene ilişkin tedbirleri alarak gençlerimiz için çalışıyoruz" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.05.2020 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020
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İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN SINAVLARDA ALINACAK ÖNLEMLERİ AÇIKLADI

resmi Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile ilgili tüm kurum ve paydaşlarımızın görüşlerini dikkate alıp gençlerimiz için en uygun tarihi belirlerken sınav müfredatında ciddi bir azaltma yapıyoruz. Sınavlarda sosyal mesafe ve hijyene ilişkin tedbirleri alarak gençlerimiz için çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.

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