04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Silivri'de şüpheli ölüm! Evinde yalnız yaşıyordu

Silivri'de evinde yalnız yaşayan 69 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu. Polis ekipleri şüpheli ölüm üzerinde yaşlı adamın cansız bedenini inceleme için Yenibosna'daki  Tıp Kurumu'na sevk etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.05.2020
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SİLİVRİ'DE ŞÜPHELİ ÖLÜM! EVİNDE YALNIZ YAŞIYORDU

Olay, Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesindeki 4 katlı binada yaşandı.

Evinde yalnız yaşayan 69 yaşındaki 'dan 12 saattir haber alamayan yakınları eve geldi. Yakınları adamın yerde hareketsiz olduğunu fark ederek hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede kişinin öldüğünü belirlendi. Kalp krizi geçirdiği üzerinde durulan Enver Kan'ın cenazesi, inceleme için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Öte yandan 28 Nisan'da da Fatih Mahallesinde evinde yalnız yaşayan 74 yaşındaki Refik Narinç de evinde ölü bulunmuştu.

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