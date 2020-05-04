04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Kayseri’de sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde uyuşturucu baskını!

'de sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde polis ekipleri tarafından satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.05.2020
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ÖLÜM TACİRLERİNE BASKIN! YAKALANDILAR

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde sokak satıcılarına ve kullanıcılara yönelik yapılan çalışmalarda 4 farklı olayda, M.T., C.N., E.Ö., A.T., G.A., U.G., Y.G., T.Y. ve H.A. yakalandı.

UYUŞTURUCU TİCARETİ…

Yapılan aramalarda ise 11.30 gram madde ele geçirildi. Yakalanan 8 şahsa kullanmak suçundan işlem yapılırken, H.A. ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

MAHKEMEYE SEVK EDİLECEKLER

H.A.'nın emniyetteki işlemleri ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

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