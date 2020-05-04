Genç kadın tartıştığı eski kocasını sırtından bıçakladı!
Antalya'da 31 yaşındaki Seda İ., kendisini darbettiğini öne sürdüğü eski eşi Mehmet G.'yi (33) sırtından bıçaklayıp yaraladı. Gözaltına alınan Seda İ.'nin, daha önce de Mehmet G.'yi sokakta bıçakla kovaladığı ortaya çıktı.
Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Altınova Orta Mahalle Güçlü Sokak'taki 3 katlı sitenin giriş katında bulunan dairede meydana geldi. Bir süre önce ayrılan ancak birlikte yaşamaya devam eden Mehmet G. ile Seda İ. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre Mehmet G.'nin kendisini darbetmesine sinirlenen Seda İ., mutfaktan aldığı bıçakla eski eşini sırtından bıçakladı. Kanlar içinde kalan Mehmet G., yakınları tarafından çağrılan ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Seda İ. ise eve gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İkilinin sürekli tartıştığı, bir süre önce de Seda İ.'nin Mehmet G.'yi bıçakla sokakta kovaladığı ortaya çıktı. Çiftin çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtlarının olduğu belirlendi. Seda İ., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda feci kaza
- Duayen doktor Murat Dilmener için anma töreni düzenlendi
- ABD'de büyük şok! Adeta korona fabrikası
- Çoban köpeklerini sıpanın üzerine saldı!
- O ilimizde 3 gündür korona vakası görülmüyor
- Vicdansızlar! Yeni doğan bebeği...
- Koronayı yenen profesörden acı haber!
- Kepenklerden sızan ışık ele verdi
- 2010 yılından bu yana ilk kez kapalı!
- İşte o dehşet anları!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Kafeler ne zaman çalışmaya başlayacak?
- Halkbank destek kredi başvurusu nasıl yapılır? 6 ay ödemesiz 10.000 TL kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranı
- Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları sorgulama! 10.000 TL 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?
- Son dakika: 19 Mayıs'ta ve bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Ödemeler nereden, nasıl alınacak? İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
- Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta sonu 65 yaş üstü dışarı çıkabilecek mi?
- 1000 TL pandemi başvuru sonucu açıklandı mı? 3. faz sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak?
- Oran netleşiyor! Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?
- Son dakika: İstanbul'da 15 ilçede elektrik kesintisi! 4 Mayıs İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek?
- Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar? 2020 Mayıs ayı TEFE TÜFE kira artış oranı nasıl hesaplanır?
- Dolarda son dakika gelişmesi! 4 Mayıs euro ve dolar ne kadar, kaç TL? Güncel döviz kurları alış-satış fiyatı
- Son dakika: Altın fiyatları hareketli! 4 Mayıs gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?