Son dakika: Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son dakika haberi... İstanbul Tıp Fakültesi'nde binlerce öğrenci yetiştiren duayen hocalardan 78 yaşındaki Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Twitter hesabından Prof. Dr. Murat Dilmener'in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
1 AYDIR YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYORDU
Tükek paylaşımında, "Bir değerli hocamızı daha koronavirüs infeksiyonu nedeni ile kaybettik. Prof. Dr. Murat Dilmener hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyorum." dedi.
Öte yandan 78 yaşındaki Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs nedeniyle 1 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu.
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