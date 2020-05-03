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Son dakika: Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Tıp Fakültesi'nde binlerce öğrenci yetiştiren duayen hocalardan 78 yaşındaki Prof. Dr. nedeniyle hayatını kaybetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.05.2020 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020
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PROF. DR. DİLMENER KORONA NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Twitter hesabından Prof. Dr. 'in nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti PROF. DR. MURAT DİLMENER KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

1 AYDIR YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYORDU

Tükek paylaşımında, "Bir değerli hocamızı daha koronavirüs infeksiyonu nedeni ile kaybettik. Prof. Dr. Murat Dilmener hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyorum." dedi.

Öte yandan 78 yaşındaki Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs nedeniyle 1 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu.

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