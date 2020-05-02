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Irak ve Cezayir'den getirilen 373 kişi Şanlıurfa'daki yurtlarda karantinaya alındı

 ve Cezayir'den getirilen 373 kişi,  tedbirleri kapsamında 'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alındı. Yurda yerleşen vatandaşlar, 14 günün sonunda yapılacak kontrollerde herhangi bir sorun olmazsa memleketlerine uğurlanacaklar.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.05.2020 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020
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'ya 100'ü 'tan kara yoluyla, 273'ü de Cezayir'den hava yoluyla getirilen kişiler, Osmanbey Kampüsündeki öğrenci yurduna götürüldü. Burada sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek tek tek sağlık kontrollerinden geçirilen 299'u Türk 373 kişi, 14 gün boyunca karantinaya alınacakları yurt odalarına yerleştirildi.

MEMLEKETLERİNE UĞURLANACAKLAR

Bütün ihtiyaçları valilik koordinasyonunda, ilgili kamu kuruluşlarca karşılanan vatandaşlar, 14 günün sonunda yapılacak sağlık kontrollerinde herhangi bir sorun görülmemesi durumunda memleketlerine uğurlanacak.

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