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Amasya'da kumarhaneye çevrilen eve polis baskını: 13 kişiye para cezası

'da kumarhaneye dönüştürülen eve, tarafından yapılan baskında yakalanan 13 kişiye toplam 55 bin 650 TL verildi. Evin sahibi hakkında ' oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan soruşturma başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.05.2020 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evin kumarhaneye çevrildiğini belirledi, ardından da operasyon düzenledi. Kumarhaneye çevrilen evde 13 kişi yakalandı. Bir kişinin yatağın arkasında saklanırken yakalandığı evin adı açıklanmayan sahibi hakkında ' oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan soruşturma başlatıldı.

PARA CEZASI KESİLDİ

13 kişiye 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34'üncü maddesi uyarınca bin 225'şer TL, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nu ihlalden de 3 bin 150'şer TL ceza verildi.

NELER ELE GEÇİRİLDİ?

Evde yapılan aramada ise soba içerisinde 2 deste açılmamış ve 411 oyun kağıdı ile farklı yerlerde 106 oyun kağıdı, sobanın altında 13 oyun kağıdı ve bir adet yazboz, kanepe kolunun içerisinde 70 poker pulu, 1 zar ile 175 okey taşı ele geçirildi.

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