01 Mayıs 2020, Cuma
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İzmir’de 2 yıldır otelde yaşayan adam odasında ölü bulundu

’in Konak ilçesinde, yaklaşık 2 yıldır otelde yaşamını sürdüren kişi odasında olarak bulundu. üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı. Kesin ölüm nedeninin belirlemesi için yapılacak.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.05.2020 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020
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OTEL ODASINDA SIR ÖLÜM

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Yaklaşık 2 senedir otelde yaşadığı iddia edilen (56), odasında görevlilerince hareketsiz halde bulundu.

HAYATINI KAYBETTİ

Otel görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler neticesinde Şaşmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOPSİ YAPILACAK

Öte yandan, Şaşmaz'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlemesi üzerine yapılması için Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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