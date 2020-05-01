İzmir’de 2 yıldır otelde yaşayan adam odasında ölü bulundu
İzmir’in Konak ilçesinde, yaklaşık 2 yıldır otelde yaşamını sürdüren kişi odasında ölü olarak bulundu. Sır ölüm üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı. Kesin ölüm nedeninin belirlemesi için otopsi yapılacak.
Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Yaklaşık 2 senedir otelde yaşadığı iddia edilen Fethi Şaşmaz (56), odasında otel görevlilerince hareketsiz halde bulundu.
HAYATINI KAYBETTİ
Otel görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler neticesinde Şaşmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
OTOPSİ YAPILACAK
Öte yandan, Şaşmaz'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlemesi üzerine otopsi yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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