01 Mayıs 2020, Cuma
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Hollanda'dan Tokat'a getirilenlerin karantina süresi, 2 gün uzatıldı

'dan getirilerek, 'taki yurda yerleştirilen, 2'si çocuk vatandaşının, bugün dolan 14 günlük süresi, 1 kişide tespit edilmesi üzerine 2 gün uzatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.05.2020
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O ÜLKEDEN GETİRİLMİŞLERDİ! KARANTİNA SÜRESİ UZATILDI

'dan 17 Nisan günü uçakla 'a getirilen, aralarında öğrenciler ile 2 çocuğun da bulunduğu vatandaşı, sağlık taramalarının ardından otobüslerle 'a götürüldü.

YURTLARA YERLEŞTİRİLDİLER

348 kişi, tedbirleri kapsamında, 14 günlük uygulaması için Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) Gülsüm Ana Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

S.K.'ye rahatsızlanması üzerine yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. S.K., hastanede tedaviye alınırken, Hollanda'dan birlikte geldiği kayınpederi Y.K. de gözlem altına alındı. Y.K.'nin yapılan ilk testi negatif çıktı. Yurtta bugün dolan karantina süresi ise tedbir amaçlı 2 gün daha uzatıldı. Yurtta şu an kalan 346 kişinin yapılacak testlerden sonra evlerine gönderileceği öğrenildi.

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