Hollanda'dan Tokat'a getirilenlerin karantina süresi, 2 gün uzatıldı
Hollanda'dan getirilerek, Tokat'taki yurda yerleştirilen, 2'si çocuk 348 Türk vatandaşının, bugün dolan 14 günlük karantina süresi, 1 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine 2 gün uzatıldı.
Hollanda'dan 17 Nisan günü uçakla Samsun'a getirilen, aralarında öğrenciler ile 2 çocuğun da bulunduğu 348 Türk vatandaşı, sağlık taramalarının ardından otobüslerle Tokat'a götürüldü.
YURTLARA YERLEŞTİRİLDİLER
348 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 günlük karantina uygulaması için Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) Gülsüm Ana Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
TESTİ POZİTİF ÇIKTI
S.K.'ye rahatsızlanması üzerine yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. S.K., hastanede tedaviye alınırken, Hollanda'dan birlikte geldiği kayınpederi Y.K. de gözlem altına alındı. Y.K.'nin yapılan ilk testi negatif çıktı. Yurtta bugün dolan karantina süresi ise tedbir amaçlı 2 gün daha uzatıldı. Yurtta şu an kalan 346 kişinin yapılacak testlerden sonra evlerine gönderileceği öğrenildi.
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